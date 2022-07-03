أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، اليوم (الأحد)، بدء إصدار قرارات الابتعاث لعـدد من المرشّحين.
وأوضح البرنامج أنه يمكن إصدار قرار الابتعاث عن طريق تأكيد الترشيح وذلك بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح، مشيراً إلى أن الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديد الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على القرار رسمياً من خلال أيقونة “الراغبون بالدراسة” ثم أيقونة “إصدار قرار الابتعاث” والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال.
ونوه البرنامج بضرورة الحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة، حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آلياً.
وفق “أخبار 24”.