المملكة تستقبل مليون حاج.. والحجاج: “مستمتعون بكل لحظة هنا”

تستعد المملكة لاستقبال مليون مسلم لأداء فريضة الحج، من بينهم 850 ألفا من الخارج، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.
واقتصر الحج في العامين الماضيين على سكان المملكة وحدها، لكن حجاج الخارج عادوا إلى مكة المكرمة هذا العام لملء غرفها الفندقية، ما زاد من آمال أصحاب الأعمال في التعافي من الخسائر التي لحقت بهم خلال موسمي 2020 و2021.
وقال الحاج عبدالقادر خضر من السودان وفقًا لـ” فرانس برس”: :إنها المتعة بعينها، أكاد لا أصدق أنني سأؤدي مناسك الحج هذا العام.. أنا مستمتع بكل لحظة هنا”.
وشارك في 2019 -العام السابق لجائحة كورونا- نحو 2,5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في أداء المناسك، لكن تفشي الفيروس أدى إلى تقليص أعداد الحجيج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم مطعمين من داخل المملكة في عام 2021، في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.
ويشكّل الحج فرصة لازدهار اقتصادي لمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أنه فرصة للمملكة لاستعراض قدراتها التنظيمية . وفق “أخبار 24”.
وتتكاتف معظم الجهات الحكومية لتقديم الخدمة لضيوف الرحمن، فيما يتم غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، عبر عملية يقوم بها “أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 130 ألف لتر من المطهرات”.
وتنص تعليمات وزارة الداخلية المعلنة مؤخراً على أن الكمامات ليست ضرورية في غالبية الأماكن، لكنها ستظل إلزامية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.