“حساب المواطن” يوضح الفارق بين شروط الأهلية والاستحقاق

كشف برنامج “حساب المواطن” الفارق بين الأهلية والاستحقاق وشروطهما، وذلك بعد إعادة فتح باب التسجيل، وبدء تطبيق التعديلات الجديدة.
وأوضح البرنامج أن الأهلية تعني شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافُق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، فيما يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيد وفقًا لعدد من المعايير، هي: عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، علاوة على مجموع الدخل الشهري للأسرة، مبيناً أنه يمكن التأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الإلكتروني.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وذلك ضمن حزمة قرارات جاءت لحماية الأُسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وفق “أخبار 24”.