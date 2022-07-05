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جديد المحليات > طقس اليوم.. غبار على الرياض والشرقية وشبه انعدام في الرؤية بجازان ومكة
05/07/2022   9:49 ص

طقس اليوم.. غبار على الرياض والشرقية وشبه انعدام في الرؤية بجازان ومكة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومن منطقة مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الساحلية الممتدة منها إلى منطقة جازان.

وأضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر على مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان. وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. غبار على الرياض والشرقية وشبه انعدام في الرؤية بجازان ومكة

جديد المحليات
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