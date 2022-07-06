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جديد المحليات > خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين
06/07/2022   11:35 م

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالة نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائبه وليد الخريجي؛ وذلك خلال استقباله بديوان الوزارة، اليوم (الأربعاء)، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة. وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

جديد المحليات
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