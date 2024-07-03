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جديد المحليات > استيراد “دماء” بشرية وحيوانية بـ6.6 مليار ريال
03/07/2024   11:08 م

استيراد “دماء” بشرية وحيوانية بـ6.6 مليار ريال

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قدّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كمية الدم البشري والدم الحيواني المستورد خلال العام 2023م، بـ3 آلاف طن، بقيمة 6.6 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة، في بيانات رسمية أن الدم البشري والدم الحيواني المستورد محضر للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي، وأمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية، وإن كانت معدلة أو مستحصلاً عليها بعمليات التقنية الحيوية، ولقاحات وتوكسينات وكائنات مجهرية مزروعة (عدا الخمائر) ومنتجات مماثلة كالخلايا المزروعة وإن كانت معدلة.

وبحسب تصريحات رسمية تمثل نسبة المتبرعين بالدم طوعاً بالمملكة 40% من إجمالي عدد المتبرعين، مقابل 100% في الدول المتقدمة، ويجري العمل على زيادة التبرع والوصول إلى 100% طوعياً من قبل وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، منها المجلس الصحي السعودي، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.

ووفق موقع وزارة الصحة يوجد في المملكة بنك مركزي للدم و101 بنك فرعي، ويمكن للشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة أن يتبرع بحوالي (450-500 مل) من دمه دون أي مخاوف أو أخطار على صحته، ويمكنه التبرع كل شهرين على ألا يزيد عدد مرات التبرع على 5 مرات في السنة.

استيراد “دماء” بشرية وحيوانية بـ6.6 مليار ريال

جديد المحليات
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