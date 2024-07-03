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جديد المحليات > الترخيص لتنظيف واجهات المباني بـ”الدرون”
03/07/2024   11:08 م

الترخيص لتنظيف واجهات المباني بـ”الدرون”

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول تصريح تشغيلي لتنظيف واجهات المباني بطائرات بدون طيار، في خطوة جديدة نحو تمكين تطبيق التقنيات الحديثة في مختلف المجالات؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

ويوكل عدد من المهام للطائرات بدون طيار في هذا الصدد، أبرزها دعم عمليات الاستغاثة والإنقاذ، والرش والتلقيح الزراعي، وغيرها من التطبيقات المتقدمة.

ويأتي ذلك تعزيزًا لجهود الهيئة الهادفة لمواكبة التطورات التي يشهدها مجال الطيران، وتوفير المرونة للمستثمرين لتفعيل أساليب تشغيلية حديثة.

تعزيزًا لجهود الهيئة الهادفة لمواكبة التطورات التي يشهدها مجال الطيران

وفق “أخبار 24”.

الترخيص لتنظيف واجهات المباني بـ”الدرون”

جديد المحليات
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