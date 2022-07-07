طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح معيقة للرؤية بجازان وعسير وجنوب الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وتحديداً صحراء الربع الخالي، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض خاصة وادي الدواسر، ومنطقة نجران.
وأضاف أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط كذلك على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، فيما تشهد منطقتا جازان وعسير سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون كالتالي: (43 درجة بمكة المكرمة والرياض، و42 درجة بالمدينة المنورة، و44 درجة على الدمام، و41 درجة في بريدة، و40 درجة في جدة).