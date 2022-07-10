بينهما 24 عاماً.. صورتان تاريخيتان تجمعان الملك سلمان وولي العهد بالمشاعر المقدسة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورتين تاريخيتين تجمعان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المشاعر المقدسة، بينهما نحو 24 عاماً.
وأظهرت الصورة الأولى الملك سلمان جالساً وبجواره الأمير محمد مرتديين ملابس الإحرام، خلال حج عام 1419، بينما ظهرا في الصورة الثانية خلال تأديتهما صلاة العيد لهذا العام. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الدارة أن هاتين الصورتين بمثابة توثيق لمتابعة خادم الحرمين وولي عهده لراحة حجاج بيت الله الحرام، وما يحظى به الحرمان الشريفان على مر الزمالك برعاية فائقة ودقيقة منهما.