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جديد المحليات > “السديس” يعفي مساعد مدير عام الإنتاج المرئي لقصوره في إبراز جهود الرئاسة
10/07/2022   7:14 ص

“السديس” يعفي مساعد مدير عام الإنتاج المرئي لقصوره في إبراز جهود الرئاسة

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بإعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي.

وصدر قرار الإعفاء نتيجة قصور مدير المركز في أدائه بإبراز جهود الرئاسة العامة للحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد السديس أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات لضيوف الرحمن وإبرازها وفق معايير عالية وبجودة مميزة. وفق “أخبار 24”.

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين قد أصدر أمس (السبت) قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون المسعى والساعين ومساعده من منصبيهما؛ لتقصيرهما في أداء مهامهما في ذروة توافد ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام.

“السديس” يعفي مساعد مدير عام الإنتاج المرئي لقصوره في إبراز جهود الرئاسة

جديد المحليات
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