وزير “الداخلية” للقيادة: حج هذا العام لم يشهد ما يعكر صفو أمن وسكينة الحجاج

رفع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1443 هـ.
وأكد خلال برقيتين منفصلتين، أن جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج تمكنت من تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لاستقبال مليون حاج بدقة عالية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة.
وأشار إلى دور اللجنة المشكلة برئاسة ولي العهد في متابعة التحديات التي تواجهها وزارة الحج والعمرة، كما كان لها الأثر البالغ في تـسريع وتيرة العمل لتجاوز العقبات ودعـم القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة، بما يمكنها مـن إكمال الاستعدادات لحج هذا العام لتجاوز آثار جائحة كورونا.
وأوضح أنه اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم (التروية)، وتم تصعيدهم لعرفات في صباح اليوم التاسع، ومـن ثـم النفـرة مسـاءً إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها، ثم إلى مشعر منى في اليوم التالي، ورمي جمرة العقبة، ثم التوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك الحج اتباعـا لهـدي رسول الله ﷺ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الخطط الأمنية، والصحية والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، باحترافية عالية. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الحالة الأمنية والصحية للحج كانت مستقرة، ولم يـشهـد حج هـذا العام ما يعكر صفو أمن وسكينة الحجاج، كما لم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو محجرية.