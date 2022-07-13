“نتوقع حضور أكثر من مليون زائر”.. انعقاد المؤتمر الصحفي بمناسبة افتتاح “موسم الجيمرز”

عُقد مساء اليوم (الأربعاء)، مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح “موسم الجيمرز”، بحضور رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود والرئيس التنفيذي تركي الفوزان.
وأوضح مدير إدارة الرياضات الإلكترونية، فيصل بن حمران خلال كلمته بافتتاح المؤتمر الصحفي، أن جوائز موسم الجيمرز ستصل إلى 15 مليون دولار، فيما سيشارك 116 فريقاً و160 لاعباً، بينما ستُنقل البطولات إلى 16 لغة.
وقال رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: “بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد؛ اليوم نحن على مشارف إطلاق موسم تاريخي في العالم كأكبر حدث للألعاب الإلكترونية حجمًا وتنوعًا، وسيكون فخراً للسعوديين جميعًا”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لاتحاد الرياضات الإلكترونية، خلال كلمته بالمؤتمر ذاته: “العديد من البطولات التنافسية والفرق العالمية والمحلية ستشارك في الحدث الأكبر موسم الجيمرز والتي تتضمن فعاليات وأنشطة ترفيهية وتعليمية وموسيقية لجميع أفراد العائلة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع الرئيس التنفيذي للعمليات، أحمد البشري، قائلاً: “نتوقع حضور أكثر من مليون زائر للحدث الأكبر على مستوى العالم للرياضات الإلكترونية”، فيما أضافت مدير الفعاليات مودة باقادر: “ننتظركم بتجربة تفاعلية استثنائية لجميع أفراد العائلة بأكثر من 1000 نشاط ترفيهي وتعليمي وموسيقي”.