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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” ترد على مخاوف من وجود آيس كريم مسرطن بالأسواق
20/07/2022   7:03 ص

“الغذاء والدواء” ترد على مخاوف من وجود آيس كريم مسرطن بالأسواق

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تم تداوله الفترة الماضية بشأن وجود آيس كريم من إنتاج شركة نستلة يحتوي على مادة مسرطنة، في الأسواق المحلية.

وتداول مغردون أخبارًا تفيد بسحب 46 علامة تجارية من “آيس كريم نستلة” من السوق في إسبانيا، لاحتوائها على مادة مسرطنة تسمى أكسيد الإيثيلين.

وأوضحت الهيئة أنها ترصد باستمرار البلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات، مؤكدة أن المنتجات المتأثرة بالبيانات الواردة في البلاغ لم ترد للمملكة، واتُخذت الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخولها للأسواق المحلية.وفق “أخبار 24”.

“الغذاء والدواء” ترد على مخاوف من وجود آيس كريم مسرطن بالأسواق

جديد المحليات
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