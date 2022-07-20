الكشف عن حقيقة رغبة الهلال في ضم رونالدو

كشفت تقارير عن حقيقة رغبة نادي الهلال في التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفادت صحيفة “ذا أثليتك” البريطانية أن نادي الهلال هو النادي السعودي الذي تقدم بعرض ضخم لمانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو خلال هذا الصيف.
وكانت النسخة البرتغالية من”CNN” أشارت إلى أن أحد أندية دوري المحترفين قدم عرضًا خياليًا وصل إلى 300 مليون يورو؛ لإقناع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، للعب بصفوفه. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المصادر وفقًا لصحيفة “ريكورد” البرتغالية، إلى أن رونالدو قد رفض عرضًا قيمته 270 مليون يورو للانتقال إلى الدوري السعودي؛ إذ كان سيحصل على راتب سنوي قيمته 125 مليون يورو بعقد مدته موسمان، فيما سيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو.