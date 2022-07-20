“الصحة” تعلن وظائف لحاملي درجة البكالوريوس.. والتقديم اعتبارًا من اليوم

أعلنت وزارة الصحة وظائف شاغرة لحاملي درجة البكالوريوس في تخصصات العلاج التنفسي والأطراف الاصطناعية، وذلك اعتبارا من اليوم (الأربعاء).
واشترطت على الراغبين في التقديم تقديم وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
وأضافت أنه يجب على الحاصلين على المؤهلات الخارجية إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
كما اشترطت تقديم شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول، وشهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمَنْ لديهم خبرات، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى يوم الأحد المقبل عبربوابة التوظيف التابعة لها. وفق “أخبار 24”.