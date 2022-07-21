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جديد المحليات > “المملكة القابضة” تعلن استثمار مليار ريال في إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا
21/07/2022   2:13 م

“المملكة القابضة” تعلن استثمار مليار ريال في إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا

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أعلنت شركة المملكة القابضة اليوم (الخميس) أنها استثمرت نحو 1.01 مليار ريال، (ما يعادل نحو 224.4 مليون جنيه إسترليني) في شركة “إم آند جي بي إل سي” M&G PLC إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا.

وقالت شركة المملكة في بيان، إن هذا الاستثمار يتماشى مع استراتيجيتها الاستثمارية المتمثلة في الاستثمار في الشركات الرائدة بالأسواق العالمية، مبينة أن هذا يزيد من تنويع استثمارات الشركة في قطاعات جديدة وواعدة.

وأوضحت أن شركة “إم آند جي بي إل سي” تأسست في عام 1848 في المملكة المتحدة، وهي إحدى أكبر شركات الادخار وإدارة الأصول في أوروبا بأكثر من 370 مليار دولار في إدارة الأصول، وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل في 28 سوقاً عالمياً. وفق “أخبار 24”.

“المملكة القابضة” تعلن استثمار مليار ريال في إحدى أكبر شركات التأمين وإدارة الأصول في أوروبا

جديد المحليات
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