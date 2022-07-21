تعاون بين “الإذاعة والتلفزيون” و”الأوقاف” لدعم المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية

وقّعت هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للأوقاف، اليوم (الخميس)، اتفاقية تعاون لدعم المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية.
وتهدُف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للإسهام بتحقيق المستهدفات المشتركة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية؛ وذلك امتداداً لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين.
وستسهم الاتفاقية في إنتاج ألف ساعة جديدة من التسجيلات القرآنية والنبوية في عام 2022، من خلال اكتشاف الأصوات المميزة في تلاوة القرآن الكريم، وتقديم النص النبوي في قوالب مبتكرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، أن المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية هو إحدى المبادرات الإعلامية للهيئة لسد الاحتياج وتحقيق التكامل في الإعلام القرآني والنبوي، مشيراً إلى وجود 4 محطات إذاعية وتلفزيونية خاصة بالقرآن الكريم والسنة النبوية ضمن منظومتها الإعلامية. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك، أكد محافظ هيئة الأوقاف، أن الشراكة تهدف إلى تأسيس مركز متخصص في التلاوات القرآنية يُسهم في إثراء المحتوى الإعلامي للوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية؛ وفق أعلى المواصفات وتعميمها على جميع القنوات في الداخل والخارج ليكون أثرها متعدياً ونفعها مستداماً.