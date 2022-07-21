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جديد المحليات > أرباح شركات التمويل تقفز لـ 1.8 مليار ريال والتوطين يرتفع إلى 85% في 2021
21/07/2022   7:24 م

أرباح شركات التمويل تقفز لـ 1.8 مليار ريال والتوطين يرتفع إلى 85% في 2021

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ارتفعت أرباح شركات التمويل إلى 1.81 مليار ريال في 2021، مقارنة بما حققته في 2020 الذي سجل 0.85 مليار ريال.

وأوضح التقرير السنوي الثاني لقطاع شركات التمويل 2021م، الذي أصدره البنك المركزي اليوم (الخميس)، أن رأس المال المجمع لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري ارتفع من 14.3 مليار في 2020 إلى 19.5 مليار ريال في العام الماضي، فيما بلغ حجم التمويلات الجديدة 25.4 مليار ريال في 2021.

احصائيات خاصة بشركات التمويل

تصنيف المحفظة الائتمانية للأنشطة

وبلغت قيمة المحفظة الائتمانية لنشاط العقار السكني 22 مليار ريال، و4.3 مليار ريال للأنشطة العقارية التجارية، و18.5 مليار ريال للمركبات، و0.79 مليار ريال لبطاقات الائتمان، و14.5 مليار ريال للتمويل الاستهلاكي، و1.68 مليار ريال للمعدات، في حين حصد نشاط البناء والإنشاءات في تصنيف المحفظة الائتمانية حسب الأنشطة الاقتصادية 19.9%، والتجارة 21.4%. وفق “أخبار 24”.

احصائيات خاصة بشركات التمويل

تصنيف المحفظة الائتمانية للأفراد

استعرض التقرير تصنيف المحفظة الائتمانية للأفراد، إذ بلغت نسبة القطاع الحكومي 52.5%، تليها القطاع الخاص بنسبة 30.9%، والعاملون لحسابهم الخاص 12.7%، والمتقاعدون 4%.

احصائيات خاصة بشركات التمويل

تصنيف المحفظة الائتمانية حسب نوع العقار

تصدرت الفلل تصنيف المحفظة التمويلية للعقار السكني البالغ قيمته 22 مليار ريال، وذلك بنسبة 76.4%، تليها الشقق بنسبة 19.4%، في حين بلغت قيمة المحفظة التمويلية للعقار التجاري 4.3 مليار ريال، وتصدرت الأراضي تصنيفها بنسبة وصلت إلى 38%.

وتصدرت منطقة الرياض تصنيف المحفظة الائتمانية حسب المناطق الإدارية بنسبة 42%، تليها مكة المكرمة بنسبة 22.3%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 18.8%.

احصائيات خاصة بشركات التمويل

نسب التوطين
وأوضح التقرير نسب التوطين في المستويات الإدارية لشركات التمويل، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الموظفين بلغ قرابة 6 آلاف موظف، منهم 5039 موظفا سعوديا، لترتفع بذلك نسبة التوطين إلى 85% في 2021، مقارنة بعام 2020 الذي بلغت فيه نسبة التوطين 83%.

يذكر أنالتقرير السنوي الثاني لقطاع شركات التمويل لعام 2021م يستعرض أبرز عناصر قائمة المركز المالي والدخل لقطاع شركات التمويل خلال عام 2021م، والمحفظة التمويلية للقطاع، والربحية ومؤشرات العائد، والرافعة المالية.

احصائيات خاصة بشركات التمويل

أرباح شركات التمويل تقفز لـ 1.8 مليار ريال والتوطين يرتفع إلى 85% في 2021

جديد المحليات
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