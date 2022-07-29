شاهد.. رفع كسوة الكعبة استعداداً لاستبدالها بالكسوة الجديدة

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لاستبدال كسوة الكعبة الجديدة.
وأظهر مقطع فيديو استعدادات موظفي الرئاسة عبر الرافعات لاستبدال الكسوة، كما أظهرت لقطات بدء نقل الكسوة الجديدة إلى المسجد الحرام.
وأشارت الرئاسة أن مراسم استبدال ثوب الكعبة المشرفة تبدأ اليوم، (الجمعة)، عند الساعة 12 بعد منصف الليل.
فيدىو | عبر #سناب_الإخبارية..
مشاهد مباشرة لرفع كسوة الكعبة استعدادا لاستبدالها بالكسوة الجديدة#الإخبارية pic.twitter.com/Q4Wdou2eKN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022
فيديو | يحدث الآن..
بدء عملية نقل كسوة الكعبة الجديدة إلى المسجد الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/4C32QnC9R8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 29, 2022
وفق “أخبار 24”.