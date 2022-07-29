نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > نائب رئيس “الذوق العام”: لا غرامة مالية في السؤال عن الزواج والراتب والحمل
29/07/2022   11:07 م

نائب رئيس “الذوق العام”: لا غرامة مالية في السؤال عن الزواج والراتب والحمل

+ = -
638

أوضح نائب رئيس الجمعية السعودية للذوق العام الدكتور خالد العبدالكريم اليوم الجمعة، أنه لا غرامة مالية في السؤال عن الزواج والراتب والحمل.

وأوضح لـ” أخبار 24″: أن السؤال عن الخصوصية “مثل “هل تزوجت”؟، أو “كم راتبك؟” أو “هل أنتِ حامل؟” تعتبر مخالفة للذوق العام، ولكنها ليست مخالفة عليها غرامة مالية كما فهمها البعض.

وأضاف أن ذلك نتج عن رصد أجرته الجمعية عن أهم المظاهر المخُالفة والمنافية للذوق العام، فجاءت “الأسئلة عن الخصوصيات” محرجة للناس بل وتنفرهم من المجالس .

وأكد العبدالكريم أن عدد المخالفات للذوق العام التي تقرر لها غرامة مالية هي 45 مخالفة فقط، أقرها مجلس الوزراء ضمن لائحة الذوق العام.

نائب رئيس “الذوق العام”: لا غرامة مالية في السؤال عن الزواج والراتب والحمل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885220928.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.