نائب رئيس “الذوق العام”: لا غرامة مالية في السؤال عن الزواج والراتب والحمل

أوضح نائب رئيس الجمعية السعودية للذوق العام الدكتور خالد العبدالكريم اليوم الجمعة، أنه لا غرامة مالية في السؤال عن الزواج والراتب والحمل.
وأوضح لـ” أخبار 24″: أن السؤال عن الخصوصية “مثل “هل تزوجت”؟، أو “كم راتبك؟” أو “هل أنتِ حامل؟” تعتبر مخالفة للذوق العام، ولكنها ليست مخالفة عليها غرامة مالية كما فهمها البعض.
وأضاف أن ذلك نتج عن رصد أجرته الجمعية عن أهم المظاهر المخُالفة والمنافية للذوق العام، فجاءت “الأسئلة عن الخصوصيات” محرجة للناس بل وتنفرهم من المجالس .
وأكد العبدالكريم أن عدد المخالفات للذوق العام التي تقرر لها غرامة مالية هي 45 مخالفة فقط، أقرها مجلس الوزراء ضمن لائحة الذوق العام.