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جديد المحليات > “الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق
29/07/2022   11:06 م

“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة؛ وذلك ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهاب المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على السلامة. وفق “أخبار 24”.

“الدفاع المدني” يدعو إلى توخي الحيطة والحذر من هطول أمطار تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق

جديد المحليات
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