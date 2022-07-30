“حقوق الإنسان”: المملكة حققت تصنيفاً متقدماً في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن المملكة خلال العامين الماضيين، حققت تصنيفاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك عبر سَن التشريعات والقوانين ووضع الإجراءات الحازمة.
وأوضحت الهيئة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن التصنيف المتقدم للمملكة يعكس حرصها على مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأشارت إلى أن ذلك يبرهن على تطور البنية القانونية والمؤسساتية بالمملكة للحماية من جرائم الاتجار بالأشخاص، كما يؤكد رسالة المملكة الثابتة والدائمة بأن يكون الإنسان أولاً عبر صون حقوقه وحمايته.
وفق “أخبار 24”.