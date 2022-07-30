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جديد المحليات > بالفيديو.. “السديس”: قرار القيادة بتغيير توقيت كسوة الكعبة إلى غرة محرم “حكيم وصائب”
30/07/2022   11:24 ص

بالفيديو.. “السديس”: قرار القيادة بتغيير توقيت كسوة الكعبة إلى غرة محرم “حكيم وصائب”

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قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن قيادة المملكة تولي عناية خاصة بخدمة الكعبة المشرفة، مشيداً بقرار القيادة تغيير توقيت استبدال كسوة الكعبة.

وأوضح “السديس”، أن قرار القيادة بتغيير توقيت كسوة الكعبة حكيم وصائب، لافتاً إلى أن خير ما يمكن استفتاح العام الهجري الجديد به هو تغيير كسوة الكعبة.

وبيّن أن هذه الكسوة التي ترتديها الكعبة تكاد تكون الـ 100 منذ دخول الملك عبدالعزيز عام 1343 هـ، وهو ما يشير إلى أن المملكة في خدمة هذا البيت منذ قرن من الزمان، مؤكداً أن ذلك يأتي تماشياً مع التطوير المستمر والمواكب لرؤية المملكة 2030 بهدف تحقيق الريادة السعودية العالمية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “السديس”: قرار القيادة بتغيير توقيت كسوة الكعبة إلى غرة محرم “حكيم وصائب”

جديد المحليات
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