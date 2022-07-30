منها المحاسبة وإدارة المستودعات.. جامعة "الشمالية" تطرح تخصصات تتوافق مع سوق العمل

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم السبت، عن برامج جديدة وتخصصات نوعية للعام الجامعي 1444هـ وصفتها بأنها تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن البرامج والتخصصات في كلية العلوم الطبية التطبيقية للطلاب والطالبات، وكلية الهندسة للطالبات فقط، فيما شملت الكلية التطبيقية الطلاب والطالبات.
وتهدف الكلية التطبيقية لتقديم برامج مهنية لتنمية المجتمع، وتواكب سوق العمل، وتلبي احتياجاته وهي: التجارة الإلكترونية، والمحاسبة والضرائب، وإدارة وتنظيم الفعاليات، والبرمجة وعلوم الحاسب. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل: هندسة التعدين، وتقنية المعلومات، وإدارة المستودعات، وسلاسل الإمداد، والموارد البشرية، والتصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية.