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رياضة > بالفيديو والصور.. “حمدالله” يقود الاتحاد للفوز على لوزيرن السويسري وديًا
31/07/2022   7:03 ص

بالفيديو والصور.. “حمدالله” يقود الاتحاد للفوز على لوزيرن السويسري وديًا

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حقق فريق الاتحاد فوزًا على نظيره لوزيرن السويسري ، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-0، في أولى تجاربه الودية، ضمن معسكره التحضيري بالنمسا.

وجاء التشكيل الأساسي للاتحاد كالتالي: مارسيلو غروهي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، طارق حامد، برونو هنريكي، إيغور كورنادو، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله.

وسجل المهاجم المغربي الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 5، مستغلا ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه في الشباك. وفق “أخبار 24”.

وتسبب اللاعب طارق حامد في ركلة جزاء ضد الاتحاد، لكن الحارس مارسيلو غروهي تصدى لها بنجاح.

وقرر مدرب الاتحاد إخراج جميع اللاعب وإدخال كل من:

“صالح الوحيميد، زكريا هوساوي، نايف عسيري، زياد الصحفي، مدالله العليان، عوض الناشري، حسين العيسي،أحمد باحسين، خالد السميري، عبدالرحمن العبود، هارون كامارا”.

 الاتحاد

الاتحاد

الاتحاد

بالفيديو والصور.. “حمدالله” يقود الاتحاد للفوز على لوزيرن السويسري وديًا

رياضة
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