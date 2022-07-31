أعلن مصرف الراجحي، اليوم (الأحد)، تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الحالي بلغت ما يقارب 4.3 مليون ريال، مقارنة بـ 3.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام السابق 2021.
وقال البنك إن نسبة زيادة الأرباح بلغت 18%، ليصل إجمالي أرباح المصرف للأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يقارب 8.4 مليون ريال، مقارنة بما يقارب 7 ملايين ريال للنصف الأول من عام 2021، وبزيادة قدرها 21%.
وأوضح أن إجمالي دخل العمليات للأشهر الستة الأولى من العالم الحالي ارتفع بنسبة 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 نتيجة لنمو صافي دخل التمويل والاستثمارات وأتعاب الخدمات المصرفية.
وأشار المصرف إلى أنه واصل تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة أكثر من 293%.
وأبان أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 26% لتصل إلى 75 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 710 مليارات بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأصول التمويلية للمصرف 520 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن أرصدة العملاء ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ 553 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ معدل العائد على الموجودات وحقوق المساهمين 2.6% و23.4% على التوالي، وأصبح ربح السهم خلال الفترة بعد الزكاة 2.08 ريال.