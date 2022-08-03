نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الزكاة والضريبة” توضح خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري
03/08/2022   9:31 ص

“الزكاة والضريبة” توضح خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري

+ = -
703

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري، والحالات الخاصة بذلك.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة، مع التحقق ألا تكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.

وبيّنت أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حساب المستفيد في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة تحديث، أو إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة” توضح خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221496.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.