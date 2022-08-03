“الزكاة والضريبة” توضح خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري

كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري، والحالات الخاصة بذلك.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة، مع التحقق ألا تكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.
وبيّنت أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حساب المستفيد في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة تحديث، أو إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز.وفق “أخبار 24”.