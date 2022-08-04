بعد بلوغ منسوب المياه المفيض.. فتحُ بوابات سد الأحسبة بالباحة

قامَ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، اليوم الخميس، بفتح بوابات سد وادي الأحسبة بالباحة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضحَ المديرُ العام لفرع الوزارة بالباحة المهندس فهد الزهراني أنَّ فتحَ البوابات جاءَ إثر تجاوز منسوب المياه بالسد من المفيض، وغزارة الأمطار الهاطلة خلال المدة الماضية والمتوقع هطولها مستقبلاً.
وأضاف أن الهدف من الفتح هو دعم المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تغذي مياه السد آبار الوزارة وآبار المزارعين والوادي.
وأشارَ الزهراني إلى أنّه بسببَ الحالةَ المطرية التي تمرُّ بها معظمُ مناطق المملكة، وتتضمنُ محافظة المخواة؛ فإن منسوبَ المياه التي صُرِّفَت والبالغة 2 مليون م3 تعدُّ ضمن الحدِّ الآمن لتصريف مياه السد.وفق “أخبار 24”.
يُذكرُ أنَّ سدَّ الأحسبة سدٌّ ترابيٌّ مخصَّصٌ للشرب تم إنشاؤه عام 1433هـ، ويبلغُ طولُه 825م، وارتفاعه 20م، وأمَّا سعتُه التخزينيَّةُ فتقدر بـ 11 مليون م3 .