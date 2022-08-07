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جديد المحليات > “التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات بالجوف
07/08/2022   7:05 ص

“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات بالجوف

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شهرت وزارة التجارة، بمواطن ومُقيم من جنسية سورية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في صيانة السيارات بمدينة سكاكا في منطقة الجوف.

وباشرت الوزارة بلاغاً عن حالة تستُّر لدى مركز متخصص في صيانة السيارات، حيث تبيّن استغلال المقيم السجل التجاري التابع للمواطن في العمل لحسابه الخاص، والتصرف في المنشأة تصرف المالك.

وأوضحت الوزارة، أنه تم الكشف عن سندات بنكية بمبالغ كبيرة بحوزة المقيم، وتحصيله الإيرادات الناتجة من النشاط التجاري للمنشأة، التي تتجاوز 72 ألف ريال سنوياً.وفق “أخبار 24”.

وأصدرت المحكمة الجزائية بسكاكا، حكماً قضائياً نهائياً بفرض غرامة مالية والتشهير بالمخالفين على نفقتيهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وكذلك استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وإبعاد المقيم المتستَّر عليه عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

“التجارة” تُشهر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات بالجوف

جديد المحليات
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