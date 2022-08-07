وفاة طبيبة وزميلتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق بجدة

توفيت اختصاصية نساء وتوليد وعقم؛ وإحدى صديقاتها، غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق عصر أمس (السبت) في محافظة جدة.
ونعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهما من الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
وعددوا مآثر الفقيدة عفاف لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها، وأنها كانت بلسما لكل من يعرفها. وفق “أخبار 24”.
فاجعة أليمة تركت ألماً عميقاً بوفاة زميلة طبيبة نساء وتوليد وعقم د عفاف فلمبان تعازينا لعائلتها الكريمة ومحبيها جعل الله الفردوس الأعلى مستقراً لها فقد توفيت غرقاً يوم أمس وهي تنقذ فتاتين من الغرق رحمها الله وتغمدها بواسع رضوانه
— Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) August 7, 2022
اللهم ارحم خالتي الدكتورة #عفاف_فلمبان و صديقتها لينا طه و اغفر لهم و ادخلهم جناتك و اكتبهم من الشهداء
— Dana Kh (@danakhafagy) August 7, 2022
ببالغ الحزن والأسى ننعى خالتي وحبيبتي الدكتوره عفاف فلمبان أثر حادِث غرق في جدة عصر اليوم،،
راجين من المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته
— miss loose cannon (@theittgirl) August 6, 2022
سبحان الله توفيت #عفاف_فلمبان وهي في قمة العطاء والإحسان كعادتها تنقذ غريقتين هي وصديقتها #لينا_طه أسأل الله أن يتقبلهن شهيدات وأن يجبر أهلهم جميعا
— د.سليمان بن عبدالله القويفلي (@dralqueflie) August 7, 2022