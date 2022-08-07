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جديد المحليات > وفاة طبيبة وزميلتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق بجدة
07/08/2022   2:19 م

وفاة طبيبة وزميلتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق بجدة

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توفيت اختصاصية نساء وتوليد وعقم؛ وإحدى صديقاتها، غرقاً أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق عصر أمس (السبت) في محافظة جدة.

ونعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يتقبلهما من الشهداء، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وعددوا مآثر الفقيدة عفاف لافتين إلى أنها عُرفت بمهارتها الطبية وعلو أخلاقها، وحسن تعاملها مع مرضاها ومع زملائها، وأنها كانت بلسما لكل من يعرفها. وفق “أخبار 24”.

وفاة طبيبة وزميلتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق بجدة

جديد المحليات
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