وجه رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، رسالة إلى الجماهير، قبل المواجهة القوية لفريقه ألميريا أمام نظيره الهلال، في مباراة الأبطال اليوم الأحد، استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2022-2023).
وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في مباراة اليوم.. بين عشق العمر الهلال.. وبين النادي الذي اعتبره مولودا لي رعيته سنوات”.
وأوضح: “أتمنى أن يستمتع الجميع.. أهلاً بجميع الحضور تنورونا.. وفيه صفقات مهمه جداً لألميريا هذا الأسبوع.. وأيضاً هناك بيع لبعض النجوم بأسعار تسعد المشجعين.. لا خاسر اليوم الزعيم والأسود”. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي ألميريا والهلال اليوم الأحد، على ملعب بيرنلي بمدينة باريتون البريطانية، وسيتم نقل مباراة الهلال ضد ألميريا عبر 4 قنوات عربية هي؛ روتانا (سينما – كلاسيك – خليجية) بالإضافة إلى قناة الـLBC.
في مباراة اليوم … بين عشق العمر الهلال … وبين النادي الذي اعتبره مولودا لي رعيته سنوات … أتمنى أن يستمتع الجميع … أهلاً بجميع الحضور تنورونا ❤️ وفيه صفقات مهمه جداً لألميريا هذا الأسبوع … وأيضاً هناك بيع لبعض النجوم بأسعار تسعد المشجعين …لا خاسر اليوم الزعيم والأسود🦁💙
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 7, 2022