أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الإثنين)، ارتفاعاً طفيفاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي سجل 147 حالة إصابة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 183 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 36 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 811217 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس، ليظل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة عند 9261 حالة.
وأشارت إلى ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث دخلت حالتان العناية المركزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 106 حالات.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 298 حالة تعافي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 797745 حالة. وفق “أخبار 24”.