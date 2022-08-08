أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 12 مزادًا علنيًا، لبيع 147 أصلًا ومصنع أخشاب وآلات زراعية بمساحات تتجاوز 12 مليون متر مربع.
وتتنوع المزادات ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 8 – 23 أغسطس 2022م، بمساحات عقارية تتجاوز 12 مليون متر مربع، وتعرض أكثر من 147 عقارًا ومنقولًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية وآلات متعددة لمصنع خشب وآلات زراعية.
وتبدأ بمزاد روابي القصيم الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا في منقطة القصيم، ومزاد الساحل الحضوري الذي يعرض 10 عقارات بمحافظة جدة، ومزاد النخلة الإلكتروني الذي يعرض فيلا بمدينة تبوك، ومزاد النخلة الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد جبرة الإلكتروني الذي يعرض عقاراً بمدينة الرياض، ومزاد سحابة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات في كل من الطائف ومكة المكرمة، ومزاد الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد أصداء المدينة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات في المدينة المنورة.
كما سيتم عرض مزاد أصول الحضوري المكون من 6 عقارات بمدينة الرياض، ومزاد ثمرات الرياض الحضوري الذي يعرض 7 عقارات متنوعة بمدينة الرياض، وأخيرًا مزادات المنقولات حيث يقام مزاد على مصنع البناء والعمار للأثاث الخشبي الذي يعرض أكثر من 54 مجموعة متنوعة من الآلات والمعدات المتخصصة، ويقام المزاد بمدينة الرياض؛ ومزاد على آلات زراعية لاستعراض أكثر من 39 آلة متخصصة في الزراعة ويقام المزاد بمنطقة حائل بمركز السعيرة.
ولمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز.
وفق “أخبار 24”.