“الغذاء والدواء” تحذر من الاستهلاك المفرط للملح وتوضح أضراره

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الاستهلاك المفرط للملح ، لكونه يتسبب في آثار صحية سلبية؛ مثل الإصابة بجلطة دماغية، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.
وأضافت أن متوسط حالات ارتفاع ضغط الدم للبالغين في المملكة حسب الإحصائيات الصحية بلغت للذكور 43.6%، وللإناث 34.3%.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتقليل استهلاك الملح للأفراد إلى أقل من 5 جم باليوم بما يعادل ملعقة شاي صغيرة.وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنها ساهمت بإصدار تشريعات تغذوية تحدّ من استخدام الملح والتوعية بنسبة تواجده في المنتجات الغذائية، بجانب وضع حد للملح في الخبز ليكون 1 جرام لكل 100 جرام في المنتج النهائي، ووضع إشارات ضوئية على المنتجات الغذائية يميز من خلالها المستهلك المنتج الغذائي عالي المحتوي بالملح.