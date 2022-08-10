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رياضة > صفقة الاتحاد.. من هو هيلدر كوستا صاحب الخبرة الأوروبية؟
10/08/2022   3:09 م

صفقة الاتحاد.. من هو هيلدر كوستا صاحب الخبرة الأوروبية؟

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أتم نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إجراءات التعاقد مع الجناح الأنجولي المميز هيلدر كوستا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

كوستا لاعب ليدز يونايتد والقادم من الدوري الأقوى في العالم سينضم لكتيبة الاتحاد الهجومية هلال الموسم المقبل بحثاً عن تحقيق لقب الدوري الغائب.

وتمسك المدير الفني لنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو بالتعاقد مع كوستا الذي يعرف إمكاناته جيداً من خلال فترة تواجدهما في نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

ويملك كوستا خبرة في الملاعب الأوروبية، حيث دافع عن ألوان بنفيكا البرتغالي وموناكو الفرنسي وفالنسيا وديبورتيفو لاكورونا الإسبانيين.

كما خاض هيلدر كوستا تجربته الأقوى مع وولفرهامبتون، وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي.

كوستا

مسيرة كوستا

هيلدر كوستا لعب بقميص بنفيكا البرتغالي مباراة وحيدة ولم يصنع أو يسجل خلالها، حيث بدأ مسيرته الاحترافية بعد تصعيده من أكاديمية النادي البرتغالي الشهير. وفق “أخبار 24”.

وخاض كوستا 6 مباريات مع ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني وصنع هدفًا وحيدًا مع الفريق.

ولعب هيلدر كوستا بصفوف فالنسيا الإسباني 27 مباراة وصنع هدفين بجميع المسابقات.

صاحب الـ28 عامًا لعب مع موناكو الفرنسي 28 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3.

واجتمع كوستا مع نونو سانتو في صفوف وولفرهامبتون وخاض 109 مباريات وسجل 19 هدفًا وصنع مثلها بين مسابقتي تشامبيونشيب والدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب النجم الأنجولي مع ليدز يونايتد 71 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 11 بجميع المسابقات.

صفقة الاتحاد.. من هو هيلدر كوستا صاحب الخبرة الأوروبية؟

رياضة
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