شركة البحر الأحمر للتطوير تطلق برنامج “رواد ضيافة” المنتهي بالتوظيف

أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير برنامج “رواد ضيافة البحر الأحمر” المنتهي بالتوظيف؛ لتأهيل وتوظيف الكفاءات المحلية في قطاع السياحة والضيافة.
وذكرت الشركة أنها أطلقت البرنامج بالتعاون مع كلية السياحة والضيافة بجامعة تبوك في مدينة الوجه، وسيستمر البرنامج لمدة سنتين وثلاثة أشهر.
وأكدت أن الطالب سيحصل بعدها على شهادة الدبلوم المتوسط من جامعة تبوك ومعتمدة من جامعة هونغ كونغ بوليتكنك التي تتيح لهم العمل في مشروع البحر الأحمر وفنادقه ومنتجعاته. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن البرنامج مصمم لإعداد الطلاب وتوفير منهج يدمج ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
ونوهت بأن التقديم سيكون متاحاً اعتباراً من 16 إلى 18 أغسطس الحالي من خلال الدخول على صفحة معلومات البرنامج وتقديم طلب جديد من أيقونة بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك.