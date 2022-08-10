لمنع تغيُر سلوكها.. “الحياة الفطرية” تطلق حملة تُحث على عدم إطعام قرود البابون

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حملة توعوية تحت شعار “أنت جزء من الحل”، لحثِّ المواطنين والمقيمين على عدم إطعام قرود البابون؛ التي تنتشر في عدة مناطق بالمملكة.
وأوضح المركز أن إطعام تلك الحيوانات الفطرية يساهم في تزايد أعدادها وتغيّر سلوكها، وانتقالها من البرية إلى المناطق المأهولة، كما يعرّض المتعامل معها لخطر الاعتداء، إضافة إلى تسببها في نقل عدوى الأمراض.
وأبان أن التوقف عن تقديم الطعام لهذه الحيوانات سيسهم في الحدِّ من انتشارها، وعدم اقترابها من البشر ومن المناطق السكنية، مشيراً إلى أهمية الحرص على إبعاد مخلفات الطعام عن مواقع هذه القرود لأن إطعامها يتسبب في تعريض السكان والمارة لخطرها.
وتأتي الحملة في إطار برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون؛ الذي أطلقه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أواخر شهر يناير الماضي، حيث كلف عدداً من الفرق الميدانية بمسح 6 مناطق متضررة من تزايد أعداد قرود البابون، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة انتشارها، والحد من الأضرار البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للمشكلة. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز قد أكد في حملاته السابقة على أن توفير الطعام لقرود البابون يجعلها تنتقل للمدن والقرى، لأنها كائنات سريعة التكيُّف، وذلك بديلاً عن حصولها عليه من البرية، ناصحاً بتجنب الاحتكاك بهذه القرود أو مطاردتها، إلى جانب عدم استئناسها وتربيتها في المنازل.