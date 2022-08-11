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جديد المحليات > “الحبوب” تصرف الدفعة التاسعة لمزارعي القمح بقيمة 40 مليون ريال
11/08/2022   1:38 م

“الحبوب” تصرف الدفعة التاسعة لمزارعي القمح بقيمة 40 مليون ريال

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الخميس) صرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ.

وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة نحو 40 مليون ريال، لصافي كمية تقدر بـ23 ألف طن، وذلك لعدد 57 مزارعاً.

وأشارت إلى أن موعد إقفال استلام القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم سيكون بنهاية عمل يوم الخميس 1444/4/2هـ الموافق 2022/10/27م، منوهة إلى أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت 471 ألف طن لعدد 1675 مزارعًا. وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تصرف الدفعة التاسعة لمزارعي القمح بقيمة 40 مليون ريال

جديد المحليات
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