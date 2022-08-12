بالفيديو والصور.. السيول تُداهم أحد المسارحة وتسبّب أضراراً بممتلكات ومركبات.. والمحافظ يوجه باتخاذ اللازم

داهمت السيول محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان جراء الأمطار الغزيرة، حيث تسبب هذا الأمر في وقوع أضرار لعدد من المركبات والممتلكات.
ووقف محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي، ومدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء عبدالله الشهري، وعدد من مسؤولي المحافظة، على أضرار الأمطار والسيول التي داهمت المحافظة والتي تسببت في أضرار لبعض المركبات والممتلكات.
ووجه “الريثي”، كافة المسؤولين والجهات المُختصة في المحافظة بضرورة اتخاذ اللازم وتقديم الخدمات للمواطنين وإزالة الضرر عن المواطنين، مشيداً بالجهود التي يقدمها الدفاع المدني في عدد من المواقع التي اجتاحتها السيول والعمل على الحد من وقوع كوارث. وفق “أخبار 24”.
بدوره وقف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، على تداعيات الأمطار والسيول التي تتواصل على المنطقة منذ عدة أيام.
#السيول تُداهم #أحد_المسارحة وتتسبب في أضرار بممتلكات ومركبات.. والمحافظ يوجه باتخاذ اللازمhttps://t.co/jQpi433z7D pic.twitter.com/pgOdJ87zUI
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 11, 2022