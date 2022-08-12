في اليوم العالمي للشباب.. نظرة على جهود المملكة في الاهتمام بهذه الفئة

في الـ 12 من أغسطس كل عام، يحتفي العالم والأمم المتحدة على وجه الخصوص، باليوم العالمي للشباب، والذي يهدف إلى تركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب، والاحتفاء بإمكانياتهم.
بداية الاحتفال العالمي
في عام 1991، وفي اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا للدورة الأولى لمنتدى الشباب العالمي، اقتُرح تخصيص يوم عالمي للشباب، وفي عام 1999، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم 12 أغسطس بوصفه اليوم الدولي للشباب.
موضوع الاحتفال 2022
ويهدف الاحتفال بيوم الشباب 2022؛ للإعلان أن هناك حاجة للعمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإذكاء الوعي ببعض المعوقات التي تحول دون التضامن بين الأجيال، خاصة التمييز ضد كبار السن.
الشباب في المملكة
تشكل الفئة العمرية من (15-34) أكثر من ثلثي المجتمع السعودي حتى عام 2020، 51% منهم ذكور، و49% إناث، وفي رؤية المملكة 2030، أكـدت المملكـة علـى استثمار المـوارد البشــرية والتوقعــات الكبيــرة مــن الشــباب الســعودي فــي تنميــة البــلاد ودورهــم، فـي تحقيـق أهدافهـا.
وتأكد ذلك بمقولة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان: “إن شـبابنا واعٍ وقـوي ومثقـف، ومبــدع لديــه قيــم عاليــة؛ وهو مــا يوضــح حجــم الاهتمــام الـذي توليــه القيــادة الرشــيدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالشــباب، والتأكيــد علــى دورهــم الرئيــس فـي رؤيـة السـعودية 2030”.
جهود المملكة لخفض الوفيات بين الشباب نتيجة الحوادث المرورية
فـي السـنوات الخمـس الماضيـة، أظهرت نسـب الوفيـات نتيجة الحوادث المرورية من الشـباب السـعودي ضمـن الفئـة العمريـة (18 – 30 سـنة) تذبذبـاً بنسـب متقاربـة بين الذكور والإناث، فيما حققـت نسبة الوفيات أدنى انخفاض لهـا في العام 2019، وبلغت نسبتها 3.3 %. وفق “أخبار 24”.
برامج تدريبية ومهنية لرفع مستوى الكوادر الوطنية
أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط عدداً من البرامج التدريبية والمهنية بمناسبة اليوم العالمي للشباب؛ وذلك في مبادرة لرفع مستوى الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية.
وتستهدف المبادرة تقليص الفجوة بين المهارات المطلوبة في مجال الاقتصاد ومتطلبات سوق العمل، وتوفير أفضل الوسائل لتمكين الشباب السعودي والانطلاق نحو آفاق النمو والتميز المهني والمعرفي، ومن بين برامج المبادرة برنامج “القادة الاقتصاديين” الذي يركز بشكل رئيس على تطوير المهارات القيادية في القطاع الحكومي في مجال الاقتصاد والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية.
ممارسة الشباب للرياضة
تمارس معظـم الإنـاث السـعوديات الرياضـة بدافـع تحسـين صحتهن، أما بالنسـبة للذكـور فيلاحظ أنهـم يمارسـونها للياقـة البدنيـة والترويح عـن النفس.
وبالنظر إلى أسباب عدم ممارسة البعض للرياضة، يأتي عدم الرغبة في ممارسة الرياضة كسبب رئيس لكلا الجنسين (الذكور 55.5%، والإناث 48.3%)، بينما يأتي عدم توفر الوقت الكافي السبب الثاني للذكور بنسبة (27.6%)، وعدم وجود مرافق مهيأة في الحي السبب الثاني للإناث بنسبة (24.5%).
معدل الأمية بين الشباب السعودي
انخفـض معـدل الأميـة بشـكل ملحوظ لدى الشـباب السـعودي (15 – 34 سـنة)، عنـد المقارنة بين عامي 2007، 2017، ويعـود هـذا الانخفـاض لتناقـص نسـبة الأميـة لدى الإناث بشـكل خاص، ولا يواجه الغالبية من الشـباب السـعودي أي صعوبات أثناء الدراسـة؛ وذلك بنسـبة متقاربة بين الذكور والإناث.