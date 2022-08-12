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جديد المحليات > “التعاون الإسلامي”: نتضامن مع السعودية ونؤيد جميع إجراءاتها للحفاظ على أمنها واستقرارها
13/08/2022   2:04 ص

“التعاون الإسلامي”: نتضامن مع السعودية ونؤيد جميع إجراءاتها للحفاظ على أمنها واستقرارها

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أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة تضامنها التام مع المملكة للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت الأمانة العامة بقدرة الأجهزة الأمنية بالمملكة في التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، ومن ذلك ما أعلنته رئاسة أمن الدولة في بيان اليوم عن العملية الأمنية لتعقب مطلوب أمني في جدة والذي بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف نتج عنه مقتله وتعرض مقيم و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة. وفق “أخبار 24”.

وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، وقوف المنظمة وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا في الوقت ذاته عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

“التعاون الإسلامي”: نتضامن مع السعودية ونؤيد جميع إجراءاتها للحفاظ على أمنها واستقرارها

جديد المحليات
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