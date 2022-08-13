21 أغسطس.. موعد جلسة الاستماع في قضية “كنو”

كشفت مصادر صحفية، أن هيئة المحكمين في مركز التحكيم الرياضي السعودي، حددت الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري موعدًا لعقد جلسة الاستماع والنظر في النزاع القائم بين النصر والهلال، على خلفية اللاعب الدولي محمد كنو.
وكان الهلال قد رفع طلب التدابير الوقتية، واستند فيه على أمرين؛ الأول أن تسجيل لاعبي الفئات السنية قد مضى وقته، ولا يستطيع النادي تعويض منعه من التسجيل بهم، والثاني أن الفريق الأزرق سيفتقد لعشرة لاعبين يمثلون المنتخب الوطني السعودي في كأس العالم نوفمبر المقبل.
يذكر أن الهلال تعرض لعقوية المنع من التسجيل لفترتين ودفع مبلغًا ماليًا قدره 27 مليون ريال لنادي النصر إضافة لإيقاف كنو.وفق “أخبار 24”.
ووقع كنو لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده ثم جدد تعاقده مع الهلال، لتصدر غرفة المنازعات العقوبات السالف ذكرها بعد شكوى النصر.