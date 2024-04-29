رئيس سابك: استحدثنا 90 مشروعاً لاستدامة الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لسابك عبد الرحمن الفقيه، إن سابك بدأت برامج الاستدامة في مرحلة مبكرة، وحاولت تحسين الموثوقية واستثمرت فيها بدرجة أساسية باستحداث 90 مشروعاً لتحسين الموثوقية، كما أغلقت عدداً من المواقع لعدم فعاليتها.
وأضاف الفقيه في جلسة حوارية بمنتدى الاقتصاد العالمي، أن سابك استثمرت في التكنولوجيا المتعلقة بالاستدامة وكان لدينا في عام 2023 أكثر من 200 براءة اختراع 40% منها مرتبطة بالاستدامة في فعالية الطاقة، كما نقوم بالتحقق من أن أي برامج أو استثمارات نقوم بها تكون مرتبطة ببرامج الاستدامة.
وأكد أن سابك تمكنت من تحقيق إنجازات في فعالية الطاقة، واستطاعت خفض البصمة الكربونية بنهاية عام 2023 بنسبة 12.74%، وهدفنا الوصول إلى كلفة صفرية بحلول عام 2050. وفق “أخبار 24”.