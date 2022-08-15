طقس اليوم.. أمطار وسيول بالمناطق الجنوبية ورياح مثيرة للأتربة شرق ووسط المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي لجريان الأودية والشعاب، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان وعسير والباحة.
وأوضح أن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى نشاط في سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (44 درجة في مكة المكرمة وبريدة، و46 درجة في المدينة المنورة، و43 درجة في الرياض، و45 درجة في الدمام، و39 درجة في جدة).