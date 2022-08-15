“تقويم التعليم” تتيح الرخصة المهنية للوظائف التعليمية لمن تجاوزوا الاختبارين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إتاحة إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين، ومضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث.
واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المناسب وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة، مع اسـتيفاء سـنوات الخبـرة اللازمة لـكل مسـتوى مـن مسـتويات الرخصـة المهنيـة وفـق مـا هـو محـدد فـي اللائحة.
وأكدت على ضرورة توفـر اختبـارات مهنيـة سـارية الصلاحيـة (الاختبـار التربـوي العـام والاختبار التخصصـي) وتحقيـق الدرجـة المطلوبـة لـكل مسـتوى وفقـا لمـا هـو مبيـن فـي الجـدول أدنـاه.
وأشارت إلى أن الرخصة المهنية التي تمنحها تشمل كلا من: رخصة معلم، ومعلم ممارس، ومعلم متقدم، ومعلم خبير، لافتة إلى أن هـذه الضوابـط تطبق على المعلميـن والراغبيـن فـي ممارسـة مهنـة التعليـم فـي القطاعيـن العـام والخـاص بالمملكـة . وفق “أخبار 24”.