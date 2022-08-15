أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن ترسية الدفعة الأخيرة من مناقصة شراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2022م، على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”.
وأوضحت المؤسسة أنه تم ترسية توريد 180 ألف طن موزعة على 3 بواخر للوصول إلى موانئ المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2022م – فبراير 2023م.
وأفاد محافظ المؤسسة، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، بأن المؤسسة أتمت التعاقد على كامل الكمية المحددة في المناقصة المُخصصة للمستثمرين السعوديين بالخارج خلال العام الحالي 2022م والبالغة 720 ألف طن، وتمثل 20% من إجمالي استهلاك المملكة السنوي من القمح.
وأكد الفارس أن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تأتي في إطار خطط دعم المخزونات الاستراتيجية وتنويع مصادر شراء القمح وربطها بالاستهلاك المحلي. وفق “أخبار 24”.