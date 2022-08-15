أعلنت لحظات العلا عن الفعاليات والمهرجانات الجديدة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري في محافظة العلا.
وتشمل الفعاليات عودة مهرجانات العلا للاسترخاء والاستجمام وشتاء طنطورة، كما سيقام مهرجان مميز يتم تقديمه لأول مرة وهو مهرجان الممالك القديمة.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز الفعاليات التي ستحتضنها العلا، وهي كالتالي:
عودة أزمث
تعد هذه الفعالية أول فعالية للموسيقى المتنوعة بالمملكة، وستنطلق في سبتمبر المقبل بحُلة جديدة مع فعاليات متنوعة من احتفاليات الموسيقى والفنون والأطعمة المختلفة لمدة ثلاثة أيام متتالية من 22 سبتمبر إلى 25 من الشهر ذاته، وذلك في أحد أودية صحراء العلا الخلابة، وسيتاح الحجز عليها اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.
مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء
سيقام هذا المهرجان من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، وسيحتوي على فعاليات مماثلة لما تم تقديمه في مارس الماضي، ومنها فعالية فايف “سِنسس سانكشوار” التي سيقدمها العديد من ممارسي ومدربي الصحة والاسترخاء المعروفين العالميين والمحليين، فضلا عن احتضانها لأكبر عروض ممارسات الصحة البدنية والعقلية والروحية في المملكة.
مهرجان الممالك القديمة
ينطلق المهرجان في 11 نوفمبر ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، لتجارب الماضي في الحاضر من خلال تجارب مستوحاة من معالم 7000 عام من الحضارات المتتالية والتي اتخذت من شبه الجزيرة العربية موطناً لها، كما سيقدم تجارب مستوحاة من طريق تجارة البخور الشهير والذي رسخ مكانة العلا كمفترق طرق مزدحم للثقافة والتجارة، كما سيشمل العديد من الفعاليات الموسيقية والفنية والفعاليات الخارجية في المناطق الأثرية بالعلا، مثل فعالية مساء الحِجر الشهيرة.
مهرجان شتاء طنطورة
ينطلق المهرجان في 21 ديسمبر وحتى 21 يناير، ويتميز بتقديمه مجموعة من الأحداث المنتقاة والمدهشة والتي ستعرض الوجهة السياحية للعلا بطريقة جديدة ومثيرة، كما ستقدم فعاليات هذا العام تجارب عشاء مبتكرة، وتجارب للأزياء الفاخرة وفنونًا غامرة ومسارح مفتوحة. وفق “أخبار 24”.
مغامرات ومهرجان التمور
ستحتضن العلا مهرجان تمور العلا في عطلات نهاية الأسبوع بدءًا من 16 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، كما ستستمر أيضاً فعاليات المغامرات من خلال مركز العلا للمغامرات والذي يقدم تسلق الجبال، والزيبلاين، والهبوط من قمم الجبال وفيا فيراتا وهاموك الوادي، وستكون هذه الفعاليات متاحة للمبتدئين ويمكن حجزها على مدار العام.
فعاليات مرتقبة
تعهدت “لحظات العلا” بالإعلان عن المزيد من الفعاليات لبرامج شتاء لحظات العلا، والتي ستقدم ما مجموعه خمسة مهرجانات مميزة مع خمس فعاليات مثيرة.