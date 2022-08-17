أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، عدم تسجيل أي وفيات بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، واستمرار انخفاض الحالات الحرجة واستقرار الإصابة الجديدة، وارتفاع التعافي.
وأشارت الإحصائيات، إلى شبه استقرار في الإصابات الجديدة، حيث تم تسجيل 104 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع حالة واحدة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 812300 إصابة بالفيروس.
وأوضحت أن منحنى الحالات الحرجة استمر في النزول حيث غادرت حالة واحدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 79 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 132 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 799219 حالة.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة في حدود الأمس وهو 9272 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.