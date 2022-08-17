“البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” يعلن عن توقيع مشروع تشغيل مستشفى عدن العام

أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (الأربعاء)، توقيع مشروع تشغيل مستشفى عدن العام، في مقر البرنامج بالرياض.
وأشار البرنامج، إلى أن تشغيل المستشفى جاء بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بتكلفة بلغت ما يزيد على 330 مليون ريال.
وأكد البرنامج، أن عدد المستفيدين من المستشفى، سيصل سنوياً إلى 438 ألف مراجع من مختلف المديريات والمحافظات المجاورة لمحافظة عدن. وفق “أخبار 24”.
وتبلغ مساحة المستشفى 20 ألف متر مربع، وقد تم تجهيزه بـ 2.2 ألف جهاز ومعدة طبية، بسعة سريرية تبلغ 270 سريراً؛ ويضم المستشفى نخبة من الأطباء المتخصصين، و14 عيادة طبية متخصصة ومجهزة.