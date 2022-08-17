بنسبة إنجاز 50%.. مسؤول بوزارة البيئة والزراعة: نعمل على 4 مبادرات للتوطين

أكد مدير مبادرات التوطين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، موسى الكناني، أن الوزارة تعمل على 4 مبادرات للتوطين، هي مبادرة توطين مهنة الزراعة، ومبادرة توطين مهنة صيد الأسماك، ومبادرة توطين مهنة مربي الثروة الحيوانية، ومبادرة توطين النحالين.
وأشار الكناني، خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أنه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم وضع خطط المبادرات، مشددًا على أن نسبة الإنجاز في هذه المبادرات تعدت الـ 50%.
وأوضح أن الوزارة استطاعت تدريب أكثر من 1500 شاب وشابة ضمن مبادرة توطين الزراعة، من أصل مستهدف 2500 شاب وفتاة، فيما كان مستهدف الوزارة في مهنة النحالين تدريب 1500 شاب وشابة، تم تدريبهم جميعًا بنسبة 100%. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن مستهدف مهنة صيد الأسماك بلغ 3692 شابًا وفتاة، استطاعت الوزارة تدريب أكثر من 2000 شاب وشابة في هذا القطاع، فيما كان مستهدف تدريب مهنة الثروة الحيوانية 5 آلاف شاب وشابة، تم تدريب 2700 منهم.